Kultuuriminister Lukas: riigi eesmärk ei ole reguleerida loomingut 

Lukas märkis, et kultuuriministrina järkab ta eelnõudega, mis tema eelkäija on juba välja käinud ning toonitas, et ei tema ega riigi eesmärk pole reguleerida loomingut ning seda tehakse vaid siis kui see ahistab kellegi vabadusi või ohustab kedagi. Kogu loomevabaduse teemat reguleerib Lukase sõnul olemasolevad seadused, millest ka ekstreemsemates olukordades juhinduda.