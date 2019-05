Presidendivalimistel põrunud Leedu peaminister paneb ameti maha 

Valimiste esimeses voorus parima tulemuse saavutanud Gitanas Nausėda (saab 19. mail 55aastaseks) on varem panganduses (ka Leedu keskpangas) töötanud majandusteadlane ja õppejõud. Ta on abielus Diana Nausėdienėga ning peres on kaks last. Kuigi mitu parteid soovisid teda oma kandidaadiks kuulutada, otsustas Nausėda kandideerida sõltumatuna. Tal on palju toetajaid eri ühiskonnakihtides, nii suurtes linnades kui ka maaregioonides. Välispoliitikas orienteerub ta Euroopa Liidule ja Skandinaavia maadele, kuid Venemaa suhtes hoiab ettevaatlikku joont.