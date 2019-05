Veest surnuna leitud soomlase juhtumi taga polnud kuritegu  

Politsei sai läinud esmaspäeval kella 6. 30 ajal väljakutse D-terminali, kus laeva meeskond andis teada sadama lähedal vees olevast surnukehast. Merest toodi välja 50aastase Soome kodanikust mehe surnukeha, ütles PPA pressiesindaja Viktoria Korpan. Tema sõnul tuvastati surnu isik tema asjade juurest leitud dokumentide põhjal.

Kesklinna politseijaoskonna juhtivuurija Inna Toater ütles reedel, et politseinikud on juhtunu kõiki asjaolusid arvesse võttes ja lahangu tulemusele tuginedes välja selgitanud, et mehe surma ei põhjustanud kuritegu.