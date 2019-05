Kes Keskerakond toetab Kalev Kallolt  saadikupuutumatuse äravõtmist? 

Selle äravõtmist taotles prokuratuur ja sellega nõustus õiguskantsler. Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi ütles läinud nädalal, et erakond ei ole praeguseks veel otsustanud, kuidas fraktsioon hääletab. Põhiseaduse järgi on riigikogu liige puutumatu ja poliitilise tagakiusamise välistamiseks saab teda kriminaalvastutusele võtta vaid siis, kui selle ettepaneku teeb õiguskantsler ja selle poolt hääletab enamik riigikogu saadikutest. Kui riigikogu otsustab, et immuniteeti ei võeta ära, siis kriminaalmenetlus peatatakse ning on võimalus, et see jätkub pärast riigikogu liikme volituste lõppemist.