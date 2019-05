Endine Taani finantsinspektsiooni juht on üks Danske rahapesuskandaalis süüdistuse saanutest 

Mitmed sõltumatud allikad on Taani ärilehele Børsen kinnitanud, et panga endine finantsjuht Ramlau-Hansen on nende hulgas, kellele on Danske rahapesujuhtumis süüdistus esitatud, kirjutab Berlingske. Sellega seonduvalt toimus läbiotsimine ka tema Holtes asuvas kodus. Ramlau-Hansen ise ei soovinud talle esitatud süüdistuste osas kommentaare jagada.