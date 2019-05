ÕL VIDEO | Stig Rästa: taustalaulmine on väga keeruline ja raske! 

Stigi jaoks on see kolmas Eurovision – aastal 2015 esindas ta koos Elina Borniga Eestit Austrias ja aastal 2016 oli ta Stockholmi Eurovisionil üks Jüri Pootsmanni loo autoritest. „Ütleme nii, et Austria Eurovision oli ikka väga korralik. Mulle oli üllatus, et see oli nii suurejooneliselt, põhjalikult ja korralikult korraldatud. Rootsi oli juba natuke ligadi-logadi, aga siin on täitsa selline… turvamehed vaatavad su silti (kaelakaarti – toim.) korraks eemalt, löövad käega ja ega tegelikult eriti ei viitsigi vaadata. Aga üldiselt on kõik ikka okei,“ on Stig positiivne.

Mis siis kõige raskem on? „Olla nende lauljate kõrval, püsida samamoodi kogu aeg toonis ja helistikus ning mitte mustalt laulda. Kui ma natuke mustalt laulan, kuulevad nad kohe. See on minu arust ikka väga raske.“ Muidugi annavad kogenud lauljad Stigile ka näpunäiteid. „See on minu jaoks päris hea õppereis, ma õpin jälle laulmisest rohkem. Kaire õpetab kogu aeg nippe, kuidas paremini hakkama saada ja see on väga lahe.“ Taustalauljad üritavad Tel Avivis ikka iga päev ka proovi teha, kas siis hotellitoas või Eurovisioni toimumiskohas. „Need noodid peaks ikka une pealt välja tulema.“

Palju on räägitud sellest, et Eesti lavasõus kasutatav tormiefekt on keeruline. Stig usub, et viltu ei tohiks midagi minna. „Seal töötavad ikka professionaalid. Jääb ainult ilmselt see küsimus, et kas see asi, mis Victorile selja taha tehakse, on parem või halvem kui Eestis. Nii palju, kui ma olen praegu näinud ei ole keegi mind küll niimoodi üllatanud, et ma mõtlen, et ooo, välismaal tehakse palju paremini. Minu arust tehakse Eestis seda ja veel paljusid asju maailmaga võrreldes väga hästi. Meil on oma töökuse üle ikka väga palju põhjust uhke olla.“