Trump lajatab Hiinale uute maksudega 

Mullu saatsid Ühendriigid Hiinale kaupu 120 miljardi dollari väärtuses ja ostsid sealt tooteid 540 miljardi dollari väärtuses. Seda suurt vahet tahabki Trump nüüd vähendada, lootes, et ameeriklased ostavad vähem kalliks muutuvaid Hiinas valmistatud asju, ja arvates, et kaubasõjast pääsemiseks on hiinlased sunnitud andma Ühendriikide kaupadele eelisõigusi. Ühtlasi saaks Trump enda meelest sedasi karistada Hiinat väidetava tööstuspionaaži ja intellektuaalse omandi varguse eest. Teisisõnu: ta teeb kõik, et sundida maailma suuruselt teist majandust enda taktikepi alla.

SÄRAVAD NAERATUSED: Näilise sõbralikkuse taga peituvad vastuolud. Hiina asepeaministrit Liu He'd tervitavad USA kaubandusminister Steven Mnuchin ja kaubandusesindaja Robert Lighthizer. AFP/Scanpix

Äsja Washingtonis kaubanduskõneluste 11. vooru pidanud Hiina delegatsiooni juht, asepeaminister Liu He kasutas seda kõlavat väljendit oma visiidist kokkuvõtet tehes: „Me ei ole kõnelusi lõpetanud. Need on nagu maraton, mis läheneb lõpule. Tuleb vaid vastu pidada, kuigi on pime nagu enne päiksetõusu.“ Eriti murelikud ei näi olevat ka Hiina töösturid, sest börsid jätkasid vähemalt reedel tõusu.

Hiina on ähvardanud, et kavatseb omalt poolt asetada kõrgeid tolle Ühendriikidest sisse veetavale kaubale, kuid on täpsematest andmetest targu vaikinud. Praegu kehtivad kõrgemad tollid USA toodetele umbes 110 miljardi dollari väärtuses. Üksikult vaadates on need aga üsna nõrgad, vaid viis kuni kümme protsenti. Hiinal on aga suhteliselt raske leida kaupu, mille sisseveo piiramine kõrge tollimaksuga Ühendriikidele majandusliku löögi annaks. Sisuliselt ainus, mis Washingtonile muret teeks, on sojaoa väljaveo edasised piirangud. Teiseks on Ameerika suurim tootja ning Hiina on suurim siseostja, kelle asendamiseks võimalused praktiliselt puuduvad. Põllumeeste rahustamiseks tuleks administratsioonil järelikult hakata neile maksma väheneva toodangu kompensatsiooni.