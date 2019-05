Eesti uudised Elektrilöök, allakukkunud aken ja traumad – kui ohtlik on vana telemaja? Keit Paju , täna, 00:01 Jaga: M

LAGUNENUD JA AMORTISEERUNUD: Vanas telemajas tehti remonti viimati 1982. aastal. Maja päriselt korda saamiseks oleks vaja kapitaalremonti. Tiina Kõrtsini

Elektrilöök ja kaelakukkunud aken –1970ndatel ehitatud telemaja on niivõrd amortiseerunud, et seal varitsevad mitmesugused ohud. Igaüks võib lagunenud koridoris kukkuda ja maja ees seistes fassaadikiviga pähe saada. ERRi haldusdirektor Janar Vilde tunnistab, et vana telemaja seisukord on väga kriitiline.