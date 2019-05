Margus Murakas | Neuville on nüüd vähemalt õigete rallimeeste klubis 

Küll on mul kahju Esapekka Lappist. Vaesekene. Tal võis olla see Argentina avarii veel sees, kuna too oli samasugune raju raksakas nagu Neuville'i oma. See raputab ikka kõvasti ja võib-olla polnud ta veel üle saanud.

Ja tagatipuks otsa siis veel punktikatse eksimus. Lasi auto lihtsalt liiga pikalt külglibisemisesse, kuid kui liiga pikalt libised, kaob tagatiiva survejõud ära. See aga tähendab, et kaob ka tagaosa pidamine ja ühtäkki lähebki auto lihtsalt teega risti. Tegemist on nüanssidega, mida on vaja ette näha. Lappist on tõsiselt kahju, kuid eks ta õpib.

Aga Tšiili ralli võiks MM-karusselli alles jääda. Sõitjatele see meeldis ja katsete olemuselt on see ikkagi ehtne ralli. Tšiilis oli teepind kõva, mis tähendab, et tee ei lähe katki ja võrdsed olud säilivad pikemalt. Ei ole vahet, kas oled kolm-neli autot ees- või tagapool. Kõik saavad konkureerida. Samas pole tegemist põhjagaasiga kihutamisega, vaid teed on piisavalt keerulised ja kitsad.