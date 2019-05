Saksamaa kaalub moslemitele mošeemaksu kehtestamist 

Mošee Berliinis. FABRIZIO BENSCH/REUTERS

Saksamaal on üha rohkem toetust kogumas plaan kehtestada nõndanimetatud mošeemaks, et sellisel viisil piirata riigis asuvate islamiusu institutsioonide rahastamist välismaalt. Võimude hinnangul tekitab mošeede finantseerimine välismaalt ohu, et raha on pärit ebademokraatlikest või äärmuslikest allikatest, vahendab ERRi uudisteportaal