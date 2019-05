Palju õnne! Birgit Varjun saab emaks: oleme õnnelikud nii poisi kui tüdruku üle 

Varjun ütleb, et lapse sugu nad hetkel veel ei tea. „Laps ei ole seda alati kohe valmis näitama, nii et praegu oleme ka ise veel teadmatuses. Kokkuvõttes ei ole väga oluline, kas saame enne teada või mitte – meil ei ole vahet, kas tuleb poiss või tüdruk, oleme mõlema üle väga õnnelikud,” sõnab ta.

Birgit ütleb, et ei muretse hetkel selle pärast, mis värvi lapsetuba värvida või mis värvi riideid valmis osta. „Tänapäeval on kõik asjad igal ajal olemas ja arvan, et see ei ole üldse primaarne. Kuid muidugi oleks vahva enne teada,” ütleb ta.