Kiri | Rahvakohtud on tagasi 

Aga kus on siis rahvakohus? Tuletage meelde ühe maaeluministri tähelendu ja hetkel toimunut ühe teise ministriga. Lisaks veel paari ajakirjaniku justkui sundlahkumised. Rahvakohtu moodi paistavad need seetõttu, et mõne isiku omavahelised, teistesse inimestesse mitte puutuvad konfliktsituatsioonid on laotatud tõde ja õiglust januneva avalikkuse ette.