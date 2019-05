Seisukoht Seisukoht | Taavi Aas on suurperest kaks korda kallim Laur Uudam, arvamustoimetaja , täna, 19:41 Jaga: M

Martin Ahven

Selle aasta suurpere tiitli võitnud perekond sai lisaks aule ja kuulsusele ka preemiaks 7000 eurot. Tänapäevasel väärtusteta ajastul on suur asi ju seegi, et keegi on valmis preemiaraha andma ning suurele perele kulub see kindlasti ära.