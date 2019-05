Juhtkiri | Puuduv minister hoiab valitsuse lombakana 

Eks seegi räägib midagi enda eest, kui ligi 9000 liikmega erakonna ridadest pole võimalik leida pädevat ministrikandidaati, sest nii ühe päeva minister olla jõudnud Marti Kuusik kui ka kaks loobunud kandidaati polnud EKRE liikmed. Samas näitab venima hakanud ministriotsimine, et ka parteiväliste kandidaatide leidmine on enam kui raske ülesanne. Oleks see teostatav, ei laseks EKRE tähtaegade pideva nihutamisega enda suutlikkuses kahtlema hakata. Mida aga teha olukorras, kus pädevad spetsialistid kas ei jaga EKRE vaateid või kardavad, et seotus selle erakonnaga võib nende tulevikule kahjulikult mõjuda?

Millegipärast paistab ka EKREl endal olevat ununenud tõsiasi, et vaid mõned nädalad enne valimisi esitlesid nad oma varivalitsust. Et tolle moodustamise mõte ongi nimetada erakonna poolt kõige pädevamad inimesed, kes hoiaksid end oma valdkonnaga jooksvalt kursis ning võimaluse avanedes oleksid kohe võimelised pärisministrikohale asuma, siis tulekski EKREl esmalt see nimekiri ette võtta.

Kuna varivalitsuse väliskaubandusminister Henn Põlluaas on nüüd juba riigikogu esimees, siis on loogiline, et vabale ministrikohale asuks varivalitsuse majandus- ja ettevõtlusminister, kelleks on Kersti Kracht. Asjaolu, et ta on asunud rahandusministri nõunike kohale ei saa olla takistuseks, kui panna asjad tähtsuse järjekorda. Kui aga EKRE polegi kaalunud Krachti varianti, siis viitaks see pigem, et erakond pole oma varivalitsuse koosseisu kunagi tõsiselt mõelnud. Selle kinnituseks sobib fakt, et varivalitsuse tervest koosseisust on pärisministreiks tõusnud vaid isa ja poeg Helmed.