Millise ilmaga algab töönädal? 

Esmaspäev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Hommikul sajab kohati hoovihma. Paiguti tekib udu. Öö hakul puhub muutliku suunaga tuul, pärast keskööd põhjakaare tuul 1–7 m/s. Õhutemperatuur on 1..7, öö hakul kuni 10°C. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib olla äikest. Puhub valdavalt põhja- ja loodetuul 5–11, puhanguti kuni 14, Liivi lahe ümbruses 17 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 6..11, Ida-Eestis 12..17°C.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 5–10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 3..8°C.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, ennelõunal sajab kohati hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 4–9, saartel puhanguti 12 m/s, õhtupoolikul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12..17, rannikul kohati 6..9°C.