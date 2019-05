VIDEO | Birma piloot maandus edukalt lennukiga, millel puudusid esirattad 

Kapten Myat Moe Aung lendas kõigepealt ümber Brima Mandalay lennujaama, mille jooksul palus abi lennujaamalt, et teha selgeks, kas esirattad on avanenud või mitte. Saades lennujaamalt kinnituse, et maandumistehnika on rikkes, järgis Aung hädaolukorra protseduure.