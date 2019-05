Taavi Libe | Emad ja lapsed väärivad emadepäevakingiks head isa 

Miks on emadel nii raske isasid leida? Üks probleem peitub ilmselt meie haridusmaastikul valitsevates dogmades. Aastaid on räägitud sellest, kuidas koolides tolereeritakse pättuseid tegevaid ja kehvasti õppivaid poisse, kuid tüdrukutel lasub pinge, et õpitulemused ja käitumine peavad olema eeskujulikud.

Olen viimasel paaril aastal pisut aktiivsemalt taas Eesti kõrgkoolide ruumides liikunud ning etendades ülimalt subjektiivset hobiantropoloogi, julgen kinnitada, et kõrgkoolid on täis neiusid, kelle hulgas liiguvad ringi mõned noormehed. Mida on neil haritud Eesti naistel kunagi tulevikus peale hakata harimata meestega? Kui vähegi viitsimist on, siis ehk lapsesaamiseks nad kõlbavad, kuid rohkemaks neist ilmselt tolku pole.

Teine probleem on tegelikult olemasoleva mure taastootmine. Üksikvanema peres üles kasvamine tähendab, et õnneliku paarisuhte tõed ei tule kaasa kodusest keskkonnast. Selle asemel tuleb neid hilisemas elus endal hakata avastama. Võin seda enda kogemusest kinnitada, sest oma esimese tõsisema paarisuhte puhul oli ka mu partner üksikemaga kasvanud. Tagantjärele tark olles oleks nii mõnigi konflikt või arusaamatus võinud olemata olla, kui lapsepõlvest oleksid head eeskujud ees olnud.

Sellises olukorras ei saa kuidagi ette heita, et lapsevanemaks saamise keskmine iga on aja jooksul kerkinud. Ilmselt lähebki varasemast rohkem vaja aega, et katsetada ja areneda ning siinkohal on kohatud praegugi meie ühiskonnas kõlavad moraliseerivad kriisked, et mingist vanusest alates on lastetu naine ühiskonnale kahjulik, suguühe ilma eesmärgita last eostada on häbiväärne või suhte kooshoidmine iga hinna eest peaks olema eesmärk omaette.