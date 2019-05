TV3 VIDEO JA GALERII | Aasta ema tiitli sai Mare Tupits

„Ta on koos abikaasa Väinoga üles kasvatanud kolm tegusat tütart: Anne, Kristi ja Liisa. Ta on vanaemaks kolmele pisipoisile. Oma pere jaoks on tal lõputult soojust ja hoolitsust ning oma positiivse ellusuhtumisega ajab ta kõik murepilved laiali. Lapsed ütlevad, et ema on õpetanud neile kõike ning just ema ja isa koosmeel on õpetanud neid elama,“ vahendab ERRi uudisteportaal Eesti Naisliidu juhi Siiri Oviiri iseloomustust Mare Tupitsast.

Mare Tupits on 20 aastat töötanud lastehaiglas ja 23 aastat Tallinna tervishoiu kõrgkooli õenduse õppetoolis õppejõud-lektorina, vahendab Delfi. Tupitsa töö nii õe kui ka õppejõuna on olnud alati seotud lastega, seega on sümboolne, et rahvusvahelisel õdede päeval, mis langes tänavu emadepäevale, sai aasta ema tiitli just tema.

„Meie jaoks on ta alati maailma parim ema olnud,” ütleb tütar Kristi Tupits.

President Kaljulaid emadepäeval: kuulame oma lapsi ja õpetame neid armastama

President Kersti Kaljulaid. Kaspar Pokk

„Ema on see, kelle käest saame oma esimesed käitumismustrid, elumustrid, mõtlemismustrid ja arusaamad. Edasine – lasteaed, kool, elu – kahtlemata muudavad meie lapsi ja lapselapsi. Aga head lapsed, need kes kasvavad vitsata, kelle kodus muna ikka aeg-ajalt õpetab kana, kelle ümber on naeru ja nalja, kelle suhtes näidatakse üles mõõdukat nõudlikkust ja järjekindlust, aga alati armastusega, mitte hirmuga – neist tulevad hooliva ja märkava Eesti, hooliva ja märkava maailma kodanikud,“ ütles president Kaljulaid.