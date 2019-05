GALERII | Aasta ema tiitli sai Mare Tupits 

„Ta on koos abikaasa Väinoga üles kasvatanud kolm tegusat tütart - Anne, Kristi ja Liisa. Ta on vanaemaks kolmele pisipoisile. Oma pere jaoks on tal lõputult soojust ja hoolitsust ning oma positiivse ellusuhtumisega ajab ta kõik murepilved laiali. Lapsed ütlevad, et ema on õpetanud neile kõike ning just ema ja isa koosmeel on õpetanud neid elama,“ rääkis tiitlit üle andmise tseremoonial Eesti Naisliidu juht Siiri Oviir.