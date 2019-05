Eesti uudised GALERII | Aasta ema: „Südamlikkus ja hoolimine on väärtused, millega lapsed ellu saatsin.“ Katrin Helend-Aaviku , täna, 22:25 Jaga: M

Mare Tupits Kaspar Pokk.

„Minu jaoks on andmise rõõm alati olnud suurem kui saamise rõõm,“ ütleb tänavune aasta ema, Tallinna tervishoiu kõrgkooli õenduse õppejõud Mare Tupits. Ta on emaks kolmele tütrele, vanaemaks kolmele lapselapsele ja on oma töö kaudu eluväärtusi edasi andnud nii varem lastehaiglas õena töötades kui ka praegu enda õpilastele.