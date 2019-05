„Olukorras riigis“: EKRE muudab Eesti välispoliitikat 

„Hetkel tundub see hirmutav,“ ütles ajakirjanik Andrus Karnau, kui arutles EKRE avaldusi, mille järgi Eesti alad on endiselt okupeeritud ja mis annavad aimdust, et valitsus hakkab esitama territoriaalseid pretensioone naaberriigile.

Karnau meenutas võimuliidu konsultatsioonide algust, kus üks esimene kokkulepe oli, et Eesti välispoliitika ei muutu. „Kui päevakorral on sõlmitud piirilepingu kahtluse alla panek, siis see on ju senise poliitika, minu meelest ühe olulise punkti, muutmine,“ arutles Karnau. „Järelikult need sõnad, mis on öeldud selle kohta, et see valitsus ei too kaasa julgeoleku- ja välispoliitika muudatusi, pole osutunud tõeks.“