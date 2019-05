Victor Crone: kõige veidram Eurovisionil antud intervjuu oli selline, kus intervjueerija oli väga purjus 

„Ma räägin inglise ja rootsi keeles, natuke ka eesti keeles ja vahel on tunne, et ma lihtsalt mulisen midagi vastuseks,“ naerab ta. „Aga väga tore on, et inimesi huvitab ja nad tahavad minu kohta igasugu fakte teada.“

Laupäeva õhtul peeti euroklubis Nordic Nighti, kus astusid üles põhjamaade – Soome, Rootsi, Taani, Norra, Islandi ja Eesti – lauljad. „Pidu oli tore, aga see polnud eriti hästi organiseeritud. Kui me kohale jõudsime, polnud helipultki veel püsti, seega ma ei tea, kuidas mu esinemine kõlas,“ ütleb ta. „Muidu oli tore kõiki põhjamaade lauljaid näha ja laval esineda. Ma panin oma kõrvamonitorid valepidi kõrva ja need olid mul nagu kõrvarõngad,“ muigab Victor ka väikese apsaka üle. Peolt läks Victor koju umbes kella kolme paiku. „Nautisin pidu ja seda, et sain oma Rootsi ja Norra sõpradega kohtuda.“

Pühapäevaõhtuse avatseremoonia ja oranži vaiba tseremoonia järel lubab Victor kindlasti vara magama minna. „See algab suhteliselt vara ja ma ei usu, et hommikuni läheb, aga muidugi kunagi ei tea. Mina lähen vara magama, sest esmaspäeval on suur päev ja pean puhkama.“

Oranžil vaibal kannab Victor Tallinnast kaasa ostetud Itaalia firma ülikonda. „Ma olen valmis! Kõnnin lihtsalt ja räägin juttu.“

Tomi Rahula: Victor tunneb end iga korraga laval vabamalt ja mugavamalt

„Siiasõit kulges meil viperusteta ja jõudsime ilusti kohale. Esimene proov oli huvitav, Victoril oli vaja sisseelamist, natuke oli tunda ärevust, aga see on normaalne ja tavaline. Oli põnev näha, kuidas kohalik produktsioonitiim alles õppis meie etteastet, mille me juba neile ette olime saatnud,“ kirjeldab Eesti eurodelegatsiooni boss Tomi Rahula, kuidas neil Tel Avivis elu kulgenud on.