Juhan Paadam: tänavuste Eurovisioni-lauludega on seotud lausa üheksa Rootsi muusikut 

Rootsi muusikatööstuse jäljest oleme rääkinud igal aastal. Nii ka tänavu. Rootslasi leiame nii heliloojate, tekstikirjutajate kui esitajate hulgast. Kui lugeda rootslaseks ka Vene loole teksti kirjutanud, Stokholmis resideeruv Ameerika muusik Sharon Vaugn, siis on Rootsi muusikutel tegemist vähemalt üheksa looga käesoleva aasta valikust.(Võib muidugi selguda veel mõnigi tegija lisaks.) Meie oma Victor Crone kõrval esineb meie oma Sahlene Ühendkuningriigi esindusloo taustalauljana. Sahlene on tõepoolest teenekas eurolaulja: 1999 taustavokaal Rootsi võiduloole „Take Me To Your Heaven“, 2000 taustavokaal Malta esindusnumbrile. 2002 Eesti esindusloo „Runaway“ solist ning kolmas koht! 2016 taustalaulja Austraalia numbrile ning käesolev, 2019. aasta, koht Suurbritannia taustalauljate koosluses. Rootsit esindav solist John Lundvik kuulub aga samal ajal ka Inglismaa loo autorite hulka.

Mida see vaba tööjõu liikumine näitab? Eelkõige seda, et võidu nimel ollakse valmis kaasama parimat võimalikku saada olevat ressurssi. Samas näeme, et on tekkinud ja tekib lisategijaid, kes pühenduvad just selle televisioonižanri sisuga täitmisele. Nõudlust on ja pakkumine on sellega vastavuses. Nagu ikka, osad on andekamad, teised vähem. Osade õnnestumise protsent on suurem. Mõned maksavad rohkem, teised on odavamad. Oluline on panna tähele, et masinavärgi liikumapanevaks jõuks nii selle sees, kui selle ümber on raha. Aga vahel ka lootus, et imporditu on omast parem, st edukam. Õige pea näeme, millised vastused meie ootustele, lootustele ja ennustustele annab 64. Eurovisioni lauluvõistlus.