PÄEVAHOROSKOOP: reede, 17. mai 

Oled optimistlik, suudad rõõmu leida ka pisiasjades. Märkad enda ümber eeskätt seda, mis on hästi. Tuleb jälgida, et kohustused täidetud saaks.

Palju õnne, Sõnn! Uuel ringil saadab sind hea intuitsioon. Tähtsate otsuste tegemisel ja hinnangute andmisel kasuta nii mõistust kui ka vaistu. Su kõrval on head inimesed, kes on alati valmis abikäe ulatama, ent sul endalgi tuleb teiste aitamiseks valmis olla. Elus on armastust, väga tähtis on hingeline side partneriga.