PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 13. mai 

Palju õnne, Sõnn! Mida julgemalt mugavustsoonist väljud, seda rohkem vajalikke ja õpetlikke kogemusi sel aastal saad. Partneriga tasub palju rääkida, jagada oma põhimõtteid ja maailmavaadet – see süvendab teie suhet. Kui aga suhe on ammendunud, on õige aeg see lõpetada ja olla valmis uueks alguseks.