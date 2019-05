Victoril peaaegu miljon täis! Millisel Eurovisioni tänavusel osalejal on Youtube's kõige rohkem vaatamisi? 

Malta lauljatari Michela Pace'i lool "Chameleon" on Youtube's praegu 7,6 miljonit vaatamist. Teisel kohal on üks võistluse favoriite, Hollandi esindaja Duncan Laurence'i lugu "Arcade", millel on 7,4 miljonit vaatamist. Kolmas koht, Armeenia esindaja Sbruki lugu "Walking Out" jääb aga kaugele-kaugele maha. Sellel on "vaid" 4,9 miljonit vaatamist.