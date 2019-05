Justiitsminister Raivo Aeg: riigisaladuste reeglid võiks küll üle vaadata 

Riigikogu õiguskomisjoni esimehe Jaanus Karilaiu hinnangul on Eestis liialt palju dokumente kuulutatud riigisaladuseks ning ta nõuab selle kohta siseminister Mart Helmelt ametlikult selgitusi, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Isamaasse kuuluv Raivo Aeg ütles ERR-ile antud usutluses, et justiitsministeeriumi tööplaanis on kirjas, et riigisaladusi puudutav seadusandlus üle vaadata.