TIMMERI TAROSKOOP 13.-19. MAI | Vähk otsib kiidusõnu, Kalad ei taha teiste nõu kuulata 

JÄÄR tahab särada ja olla kiidetud. Ta vajab nii tohutult tähelepanu, nii suhtes kui tööl. Paraku ta enda ninast kaugemale ei näe, tema end teiste olukorda panna ei oska. See ei ole hea omadus, maksab nii ehk naa kätte. Jäär keskendub praegu väga ühele teemale oma elus ja tema pilk ei vaata ei vasakule ega paremale - tal on klapid peas.

Samal teemal Elu TIMMERI TAROSKOOP 6.–12. MAI

SÕNN sel nädalal lammutab. Ei lasta tal rahus olla, jamasid tuleb igast ilmakaarest. Sõnn on sel nädalal sellises kaitsepositsioonis, tõrjub nii mõnegi inimese oma elust ja lõpetab suhteid ning pooleliolevaid asju. Sõnn väsib valedest ja tüütutest tegelastest, nädala lõpus teeb ta nende suhtes väga radikaalseid otsuseid. Ainus stabiilne asi on Sõnni jaoks sel nädalal raha.

KAKSIKUD on hingeliselt natukene katki, nad vajavad praegu väga kedagi, kes jaksaks neid kuulata. Päris tõena nende muresid aga võtta ei saa, nad on veidike kahepalgelised. Ikka nii, nagu neile kasulikum ja seoses sellega võivad nad enda suhtes tekkinud usaldust hävitada. Kaksikud on sel nädalal väga kohusetruud lapsevanemad. Jätke hala halamata, saatke head soovid teele ja mõelge elu ilusaks, siis nii ka läheb.

VÄHK imetleb sel nädalal ennast, ise tunnustab end ja otsib ka teistelt kiidusõnu. Need toidavad teda paremini kui söök. Vallalised Vähid ei mõtle muust kui seksist, paraku on neil sellega sel nädalal suhteliselt kitsas käes. Ja kui jagatakse, siis pole see väga “kvaliteetne”. Suhtes Vähid tunnevad end oma voodielus aga miskipärast üksikuna, neil on tunne, et partner petab või ei ole nad ise oma suhtes enam nii kindlad. Igatahes sel teemal vestelda Vähid praegu veel ei soovi.

LÕVI on salapärane ja enesekindel ning keskendub sel nädalal armastusele ja suhetele. Lõvi seab oma partneri esikohale, aga seda kavalalt vaid selleks, et tõestada - mina olen sulle parim! Lõvi on iga kell valmis armastama ja voodisse hüppama, aga tööl jaotaks enda ülesanded pigem teiste vahel ära. Armastusenädal! Vallalised Lõvid, minge hullake ja möllake - sel nädalal murrate igal juhul!

NEITSI mõtleb surmast ja jumalast ja filosoofeerib üldiselt elu üle. Tema on praegu omadega mingis teises dimensioonis. Neitsi tahab olla ja saada rohkem, kui on, rahalises mõttes lähebki tal sel nädalal hästi. Kui on plaan teha mingi suurem tehing, siis andke tuld! Õige aeg! Kõik muu taandub aga Neitsi eneseanalüüsi, ta otsib hingerahu.

KAALUD tunnevad end järgmisel nädalal ka suures rahvahulgas üksikuna. Nad põevad midagi, aga ei taha sellest rääkida. Süüdistavad end ja neile ei meeldi kui neid seejuures tülitatakse. Laske neil olla, see läheb paari päevaga üle. Nädala keskel on neil hoopis teised mõtted. Kaalud panevad enda jaoks paika oma tulevikku ja see sõltub suuresti rahast - seda peab saama palju. Raha praegu Kaalusid armastab.