HEAD EMADEPÄEVA: lugu neiust, kes ema eeskujul politseisse sattus 

"Airi koduteele jäi Narva vana politseimaja ja nii käis ta lapsena tihti pärast kooli ema juures tööl koolitükke tegemas. Kabinetist ta aga kaugemale ei näinud ja mida päriselt politseitöö endast kujutab, seda ema Aili ei rääkinud. Vahel jagas vaid mõnda naljakamat juhtumit, kuid tööga kaasas käivaid rasketest juhtumitest laps kodus ei kuulnud," algab Airi ja Aili lugu.

Aili on politseis tööl juba 25 aastat, nendest 23 on ta töötanud piirkonnapolitseinikuna. Möödunud aastal astus tema tütar Airi abipolitseinike ridadesse. Ikka selleks, et oma kodukohta turvalisemaks teha.

„Uudishimu oli muidugi ka. Tahtsin teada, milline see politseitöö köögipoolelt vaadates on,“ selgitab Airi, kes õpib Tartu Ülikoolis õigusteadust. Jõhvi politseijaoskonnas uurijate juures praktikal olev neiu ei välista, et ka tema tulevikus politseitööd teeb. Seda ikka ema eeskujul.

Ema on alati olnud see, kelle poole ta pöördub oma murede ja rõõmudega, kelle käest nõu küsib. Ailit usaldavad ka tütre sõbrad, keda ta on samuti oma nõu ja jõuga aidanud.

„Ma olen emale tänulik kasvatuse eest, tema poolt mulle sisse seatud õiglustunde, aususe ja inimlikkuse eest. Need on need omadused, mis mind elus on aidanud ja kujundanud mind selleks, kes ma hetkel olen,“ sõnas Airi.

Traditsiooniliselt on neil plaanis tänane emadepäev koos veeta. Varem oldi vanaemaga kolmekesi, nüüd kahekesi. Hommikul saab ema kätte kingituse, õhtul lähevad koos välja sööma ja veedavad rahulikult aega, nagu varasematelgi aastatel.