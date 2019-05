Endine sõjaväelane Ramil Lipp: aus ja õiglane olla tähendab tihtipeale olla hoopis vihatud 

Rami, kas karikavõitu võib pidada sinu sportlaskarjääri tipphetkeks?

Kui me räägime kulturismist, siis jah, see on minu kulturismi sportlaskarjääri tipphetk siiamaani. Samas just EM-i finaali pääs ja viies koht on samuti suurepärane tulemus. Tegelikult usun, et need õiged tipphetked on alles ees (naerab).

EM-il oli konkurents tihe?

Oled visa hing, sest sul läks võistlusvormi saamiseks 15 aastat, laval saab viibida aga viis minutit. Tasub see ennast ära?

Hehee! Minu jaoks on kulturism eelkõige elustiil ja võistlemine lihtsalt väljund selle juures. Nüüdseks olen treeninud 19 aastat ja ma ei näe selles osas veel lõppu tulemas. Ma pole just veendunud, et minu esimese võistluse ja võistlusvormi saavutamiseks just 15 aastat kulus. 15 aastat pigem läks mul tehes seda, mis mulle väga meeldis ehk siis jõusaalisporti. Lavaleminek ja enda võistlusvormi viimine oli seotud pigem asjaoluga, et treenisin tolleks hetkeks võistlevat sportlast. Aga võistlemine tasub ära ennast ikka, kui selline soov on.

Keda Eesti karikal suurimaks konkurendiks pidasid?