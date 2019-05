GALERII TEL AVIVIST | Victor Crone Eurovisionil: meil oli lavasõuga probleeme ja saime ühe lisaproovi 

Victor Cronel oli au olla õhtu esimene esineja. „Tel Aviv on mind väga hästi kohelnud. Meil oli alguses proovides natuke jamasid, kaamerate ja muuga, aga läheb aina paremaks,“ räägib Victor, kes on tänavuses Eurovisioni toimumiskohas veetnud juba nädala.

Selleks, et Eesti eurosõu – kus Victori selja taha vahepeal tormipilved ilmuvad – õnnestuks, peab Crone end iga kord laval liigutama täpselt samamoodi. Tormipilvede efekt salvestatakse ja pannakse õigel ajal eetrisse. Selle peale, et ta peab iga kord laval liikuma millimeetri täpsusega samamoodi, nagu eelmisel korral, Victor ei mõtle. „Minu hirm on see, et asjad ei tööta,“ ütleb ta ja tõdeb, et Eurovision on ikka väga suur asi. „Kui me täna proovi tegime, siis mulle jõudis kohale, et see ongi tõesti nüüd käes,“ ütleb Victor ja lisab: „Tegelikult on väga mõnus.“

„Ringvaade“ sai linti esimese proovi, kus Victori laulmise ajal lavaassistent talle valel ajal kitarri tooma tuli. Victor laulis laval ja ühel hetkel pidi ta käes olema kitarr. Mees, kes selle kohale pidi tooma, tõi selle aga liiga vara ja sikutas Victorit varrukast, justkui öeldes: „Mees, kuule, võta nüüd oma kitarr.“ Victor seda muidugi valel ajal kätte ei haaranud ning võttis pilli vastu siis, kui selleks õige aeg oli. „Noh, sellel hetkel… ma olen seda videot näinud ja tagantjärele päris kõvasti selle üle naernud, kuid tol hetkel oli see väga närvesööv,“ meenutab Victor ja lisab, et valel ajal kitarri toomine polnud esimese proovi ainus probleem. „Kaamerad ei töötanud nagu vaja, valgus oli vale. Ma ei saanud sel hetkel üldse aru, mis toimub. Aga nüüd on tunne, et kõik saab korda.“

Victor ütleb, et ta ei taha proovide ajal liiga palju probleemidele mõelda. See ei tee lihtsalt head. Kaameraid, kuhu vaadata, tunneb ta juba läbi ja lõhki ja Eesti delegatsiooni poolt on lavasõu osas kõik paigas. Lisaks lavaproovidele harjutavad eestlased muidugi ka hotellis. „Mul on väike hotellituba. Mina olen 7. korrusel ja ükspäev Dagmar ja tüdrukud (taustalauljad Dagmar Oja ja Kaire Vilgats – toim.) kuulsid mu laulmist neljandale korrusele. Ütlesid mulle, et kuule, hästi laulad,“ naerab Victor. „Mina ütlesin, et aitäh (kui muid räägib Victor inglise keeles, siis „tere“ ja „aitäh“ ütleb ta alati eesti keeles – toim.).

Enne Eurovisionile sõitu ütles Victor, et üks olulisemaid asju Eurovisionil on see, et ta suudaks oma häält korras hoida. „Olen terve päeva laulnud ja intervjuusid andnud. Praegu on kurk natuke kuiv ja hääl väsinud, aga kui paar tundi magan, on hästi,“ paljastab ta oma hääle seisukorra.