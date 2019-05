Gerda Kordemets uuest lavastusest: kõikide näitlejate reaktsioon on olnud sama – Jaan Tätte on üle kümne aasta midagi kirjutanud, muidugi tahame seda teha! 

Jaan Tätte ei ole viimase kümne aasta jooksul ühtegi näidendit kirjutanud. See muutus aga umbes aasta aega tagasi, kui Jäneda mõis temalt tüki tellis. „Algne mõte tuli sellest, et Jänedal on „Tõe ja õiguse” filmi kõrtsituba. Kõrtsituba oli nii kapitaalselt tehtud, et kui film sai valmis, tegi mõis filmitegijatele ettepaneku, et nad ei hakka seda maha lammutama, vaid see jääb alles. Kaup oli, et seda ei tohi enne kasutada, kui film on väljas. Kuid me ei mängi tervet etendust „Tõe ja õiguse” kõrtsis ning osaliselt toimub etendus ka Jäneda Pulli tallis, kus on ennegi teatrit tehtud – need on sama katuse all,” selgitab Gerda.

Tükk käes, hakkas lavastaja kiiresti truppi otsima. „Kuna kogu lugu sai käivitatud tohutult kiiresti, pidin hakkama vaatama, kes on vabad. Tavaliselt tehakse suveteatri plaanid hästi vara ära. Kummalisel kombel sattus aga vaba olema just see seltskond, kes minu meelest sobib näidendisse hiiglama hästi ning peaaegu kõikide näitlejate reaktsioon on olnud sama – Jaan on üle kümne aasta midagi kirjutanud, muidugi tahame seda teha!”

Mida rohkem näidendit lugeda, seda põnevamaks see muutub

Etenduses mängivad Andrus Vaarik, Argo Aadli ja Liis Lass Linnateatrist, Nils Mattias Steinberg Endla teatrist ning Kersti Tombak ja Jessica Agneta Kari. „Kari on kooliteatri taustaga ja väga orgaaniline noor näitlejanna, kes tegelikult õpib praegu hoopis Tartu ülikoolis. Ka Nils Mattias on noor näitleja, kes on esimest hooaega Endla teatris. Kõik näitlejad sattusid sellised, kes sobivad oma rolli väga hästi. Tahaksin hirmsasti, et ka autor oleks rõõmus, sest olen isegi näitemängude kirjutaja ja tean, kui raske töö see on,” räägib Kordemets. Juba esmaspäeval kohtutaksegi Jänedal, et proovidega alustada.

Nagu lavastuse asukohast mõista võib, toimub tegevus kõrtsis. „Seal on kõrtsimees, kes on natuke salapärane kuju – tema taustast ei saa päris täpselt aru, kuid võib-olla ei peagi seda kohe läbi hammustama. Sinna tuleb tööle üks kõrtsitüdruk ja siis satuvad sinna kaks paari – üks abielupaar ning noored, kes veel abielus pole. Teatud mõttes tähendabki õnnelik tund seda, et vahel antakse sulle elus üks tund, mille jooksul sulle näidatakse, et see, mida sa praegu tahad, ei ole õige. Mõlema paari elus satubki nüüd olema see hetk, mil nad plaanivad midagi teha, aga tänu sellele, et nad satuvad kõrtsi, kus räägitakse just neid jutte, mida räägitakse, jääb see tegemata – ja tegelikult on see õige,” räägib Gerda näidendi sisust.

Kordemets tõdeb, et mida rohkem ta näidendit loeb, seda põnevamaks see muutub. Kui esimesel hetkel tundus seda üsna lihtne lavastada, on ta nüüdseks taibanud, et tegelikult on tegu suure väljakutsega. „Lõpetasin just Tartus ERMi teatris oma „Ööpiltniku” lavastuse, mis oli tehniliselt tohutult keeruline. Kuna see oli põnevikulaadne lugu, juhtus seal kogu aeg palju väliseid asju. „Õnnelik tund” on aga lugu, kus põhimõtteliselt istutakse kõrtsis ja räägitakse, aga inimeste sees toimub kohutavalt palju – see teebki asja keerukaks, sest varjatud sündmused on vaja välja mängida,” selgitab Gerda. „Jaan on näidendi kirjutanud nii toredasti, et dialoogid lähevad omavahel sassi, aga samal ajal jookseb põhilugu kogu aeg edasi. See on päris huvitav väljakutse, ma ei ole sellelaadset materjali kunagi varem teinud,” lisab ta.