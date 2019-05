GALERII I 7000 eurot võitnud tänavune Aasta Suurpere on pärit Võrumaalt 

Avakõneks anti sõna Eesti Lasterikaste Perede Liidu presidendile Aage Õunapile. „Ehkki suurperede päev toimub täna juba 15. korda, on meil ikka väike ärevus hinges – sest juba traditsiooniliseks kujunenud päev on täna erinev,” sõnas Õunap. „Lisaks sellele, et on juubel, oleme täna suure ajalooga uues majas, mis on täis erinevaid põnevaid soppe.”

Uku tõsteti lavalt ära ning rahva ette astus eelmise aasta suurpere Ait Saaremaalt koos ürituse patrooni Urmas Vainoga. Aidad märkisid, et aasta jooksul aset leidnust on kõige tähtsam see, et pere muudkui kasvab. „Meie perre tuleb rahvast juurde,” muigas ema malbelt. Pereisa aga rõõmustas, et mullu sai saun valmis. „Aasta on möödunud ehitatdes ja remontides. Naine oli eelmisel aastal ka ameti peal ja siis oli teda vähem kodus,” märgib suurpere isa. „Eks siis jäi rohkem ka minu kanda.”