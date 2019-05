Eesti blogiauhindade peakorraldaja: „Teen seda kõike perega koosolemise arvelt“ 

Mari-Leen ütleb, et tegelikult algab EBA ettevalmistus septembris ja juuniks on kõik nii nagu peab. „Kõik võtab oma aja – sobiva koha leidmine, kuupäeva valimine, söögid, mis sobiks, mida saaks süüa käigu pealt jne. Lisaks on mul mingi oma kiiks, et toidublogija auhinnaks ei oleks tossud või et beebiblogija ei saaks auhinnaks salendavat teed vms. Mul on alati mingi visioon, kes võiks olla mingi kategooria toetaja ja siis ma hakkan seda otsima ja uurima erinevaid võimalusi.“

Tavaliselt on toetajad hääletamise ajaks lukus. Nii ka tänavu. Hetkel on 21 firmat pannud õla alla Eesti Blogiauhindade korraldamisele. “Välismaal korraldavad selliseid üritusi suured blogiturundusagentuurid, neil on ka rohkem raha ja palju inimesi. Ma teen kõike praktiliselt üksinda ja ilma erilise eelarveta. Mind on oma vabast ajast ja tahtest aidanud sõbranna kõikide tehniliste küsimuste osas viimased kolm aastat – kõik tabelid ja hääletussüsteemid jne. Aeg mil võiksin olla koos perega ja midagi toredat teha, kulub aga hoopis blogiauhindade organiseerimisele. Ja nii mitu kuud järjest. Suurem osa blogiauhindade tegemisel on saadud koostöös ja läbirääkimiste teel, usun, et siin on kaasa aidanud väga palju ka mu oma marimelli blogi ja bränd, sest mind juba teatakse, mitmed tuntud turundus- ja suhtekorraldusagentuurid on minuga koostöid teinud ja mind kui blogijat usaldatakse.“

Nii mõnigi blogija on vihjanud, et ta ei taha osaleda, sest just marimelli brändi nimi käib liigselt läbi. „Mis ma oskan kosta. Mulle ka ei meeldi nii mõnigi asi, ometi ei sega see mind oma elu elamast. Kui mulle ei meeldi näiteks mõni ooperilaulja ei tähenda see ju seda, et ma ei lähe kunagi Estoniasse midagi vaatama. Ma suudan üle olla sellisest asjast ja osalen ikka seal, kus ma tahan, olenemata kes mida kuskil teeb.“