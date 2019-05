Kuidas kogu Tallinn maha põles 

Tuli polnud ehk nii hull, kui Russow kirjeldab. Näiteks raekoda jäi alles, samuti Suurgildi hoone. Tõsi on see, et Oleviste kirik poolenisti varemeiks muutus. Kuue aasta pärast oli taastamine nii kaugele jõudnud, et pühakoda pühitseti jumalateenistuste tarvis, kuid töö jätkus. Kirik otsustati ehitada suuremaks.