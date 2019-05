Victor Crone teisest lavaproovist Eurovisionil: väike hirm on, et kõik ei tööta! 

“Nii mõndagi on vaja veel teha, et pilt õigeks saada. Aga omamoodi lõbus on seal üleval olla,” ütles ta.

Suurim mure on praegu sellega, et paika saada tormipilvede eriefekt ja selle juurde käiv täpne liikumine.

“Me oleme algusest peale Victoriga harjutanud kaameranurki, et kus kaamera on, et ta sinna vaataks, või vähemalt sinnapoole vaataks,” rääkis Eesti eurolaulu režissöör Ove Musting.

“Selle keerutamise ja tausta muutumise kohta harjutame. Rääkisime Ovega asjad läbi,” kinnitas Crone.

Kuna vaid lavaproovidest jääb harjutamiseks väheks, on Musting ja Crone nimetatud kohta treeninud isegi hotellitoas ja garaažis.

Kuna vaid lavaproovidest jääb harjutamiseks väheks, on Musting ja Crone nimetatud kohta treeninud isegi hotellitoas ja garaažis.

"Meil oli üks garaažiproov, kus proovisime, kuidas töötab erineva kiirusega alus. Kui me filmime pilvede efekti, siis see tuleb enne üles filmida ja pärast lõigatakse taust vahetatakse ära. Laivis jääb mulje, et järsku ilmuvad tormipilved talle selja taha saalis. Selle jaoks on hästi palju markeerimist," tõdes Musting.

Crone sõnul on lavalist liikumist lihtsaim õppida koos laulusõnadega ja meelde jätta, millise fraasi ajal mida tegema peaks.