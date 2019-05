Kool jättis ära heategevusürituse, sest vandenõuteoreetikud kartsid FBI eksjuhi rünnakut 

BBC kirjutab, et kuulujutu taga oli endise FBI juhi James Comey säuts Twitteris. Comey tviitis häšštäägi „#FiveJobsIveHad“ ehk eesti keeles „viis tööd, mis mul on olnud“. Comey loetles seal töökohti oma nooruspõlvest, lõpetades viisiku oma tuntuima ametiga FBI peadirektorina. Tundub süütu? Igatahes mitte interneti vandenõuteoreetikutele.

Kui see võib tunduda õige pisut kaugeleulatuva teooriana, siis kõnealuse kooli jaoks oli asi naljast kaugel. Mitte hirmust James Comey ees, vaid murest, et vandenõuteoreetikud tulevad tuluõhtule inimesi tülitama. Juba said nii kool, kohalik politsei ja (mõnevõrre iroonilisel kombel) FBI ise murelikelt vandenõulastelt hoiatavaid kõnesid lähenevast rünnakust.

Kohalik politseiülem ei usu, et neil, kes tema jaoskonda helistasid, mingid halvad kavatsused oleks olnud. Kuid aga mõistab ta kooli otsust üritus ära jätta, kuna oli tõenäoline, et mõned mures kodanikud võisid omast arust tulla tuluõhtut „kaitsma“. Koolipere on kogu jama pärast väga õnnetu, sest ürituse eesmärk oli hästi aega veeta ja üksteisega väljaspool tunde tuttavamaks saada. Rääkimata sellest, et saamata jäävad dollarid tuluõhtu annetustest.