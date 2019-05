Neljas laps! Kim Kardashiani ja Kanye Westi perre sündis poeg 

“Ta on siin ja ta on perfektne!” hõiskab Kardashian Twitteris. Kanye ja Kimi peres kasvavad lisaks uuele ilmakodanikule tütar North ja poeg Saint, kelle Kardashian loomulikul teel sai ning tütar Chicago, kes samuti surrogaatema abil saadud.

Neljanda lapse, poja, nime pole Kardashian veel avalikustanud, kuid naine nendib, et uus ilmakodanik näeb välja täpselt nagu Chicago. “Ta on nagu Chicago kaksik. Ma olen kindel, et ta muutub palju, aga praegu näeb ta välja täpselt nagu tema!” kirjutab Kim sotsiaalmeedias.