Peadpööritav menu: lugu „Me armastame ooperit“ avas Apelsinile ühe pauguga kõik NSV Liidu lavad 

„Algul oli mõeldud, et teeme Apelsini viis aastat ja vaatame, mis edasi saab,“ sõnab muusik Tõnu Aare, kelle kogu elu on kulgenud ansambliga Apelsin ühel sammul. „Niimoodi viisaastaku kaupa on see läinud, nüüd oleme tegutsenud 45 aastat ja algus tundub olevat nagu eilne päev. Laul „Aeg ei peatu“, mis on meie repertuaaris üks kuulsamaid, klapib selle asjaga väga hästi. Apelsinil on läinud aeg tõesti väga kiiresti – ise ka ei usu, aga nii on.“