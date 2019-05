Reinsalu: meie suhe Venemaaga on super-tasemel, sest tankid on ju läinud! 

"Ma arvan, et Eesti suhted Venemaaga – kui võrdleme 30 aasta tagust aega – on tegelikult super-tasemel. Me ei ole ju enam Venemaa poolt okupeeritud. Võrreldes sellega, et võõrriigi sõjavägi on siin sees ja käib meie rahvuslik tasalülitamine, siis suhted on ju märkimisväärselt tõusnud. Suhted on juba nii head, et oleme kaks iseseisvat riiki. Ja uskuge mind, see on tohutu edusamm," ütles Reinsalu ERRile antud usutluses.