KEVADTORMIST SÜGISTORMIKS? Kaitsevägi laidab loomakaitsjate mõtte maha 

Eestimaa Loomakaitse Liit kirjutas oma Facebooki-lehel, et õppusel Kevadtorm osalevad ajateenijad ehmatavad oma paugutamisega metsloomi ning ajavad loomapered jäädavalt lahku. Ühe ettepanekuna pakkusid loomakaitsjad, et suurõppuse võiks nihutada kevadelt sügise peale.

Kaitseväe peastaabi pressijaoskonna ülema major Arvo Jõesalu sõnul see niisama lihtne ei ole. „Kaitseväele on alati oluline, et õppused kahjustaks ümbritsevat elukeskkonda võimalikult vähe,” lausub ta. „Me hoolime Eesti looduse tervisest ja peame seda tähtsaks nagu kõik Eesti inimesed.”