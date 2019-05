Martin Repinski viibib abieluskandaali ajal välismaal 

„Ma ei tahaks enda eraelu puudutavatele küsimustele vastata, aga võin tunnistada, et Sloveenia lähetus ei ole kindlasti selle sündmusega seotud,“ vastas Repinski, kas ta oli enda lähetuse meelega just antud kuupäevadele planeerinud.

Täna selgus, et riigikogu liikmetest abielupaari Siret Kotka-Repinski ja Martin Repinski kaks aastat tagasi sõlmitud abielu on purunenud ning Martin elab koos bikiinimiss Jekaterina Vassiljevaga.

Kui veebruaris meedias spekuleeriti, et Repinskil ja Vassiljeval on kirglik romaan, lükkas poliitik väidetu ümber. Martin ja Jekaterina olid väidetavalt puhanud koos Tartus ja reisinud Itaalias. „Mina olen ka seda lugu kuulnud ja tean, kust see tuleb: see on valimiseelne laim. Mind tahetakse näidata halvas valguses,” lükkas Martin Kroonika väited ümber.