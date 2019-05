Juhtkiri Juhtkiri | Otsigem lepitust ohtuleht.ee , täna, 17:05 Jaga: M

Pühapäeval tähistatav emadepäev seostub enamikule meist eelkõige positiivsete emotsioonidega – see on päev, kui pere tuleb kokku, naudib koos head-paremat ja emad-lapsed paitavad üksteise hinge soojade sõnadega. Paremat puhkust tihtipeale ärevust, viha ja vastandumist täis argipäevast on raske soovida. Isegi neil, kel ema enam ei ole või pole kunagi olnudki, on kurvemate mõtete kõrval põhjust mõelda ka ilusatele mälestustele või meeles pidada inimest, kes on nende elus täitnud suunaja-kasvataja-lepitaja rolli.