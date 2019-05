TOP 5 | Minister X 

Keskerakond vabandab ette ja taha

Peaministri eemalviibimine ei tähenda, et riigijuhtimine jääks ripakile – selleks on meil ametlik ministrite asendamise kord –, küll aga paneb see EKRE liikmete väljaütlemiste eest vabanduse palumise kohustuse Jüri Ratase erakonnakaaslaste õlule: olgu selleks siis Kadri Simson või Tanel Kiik. Ehk on sellekski graafikud ammu paigas? Kes aga vabandaks peaministri(partei) selgrootuse eest?

Kutsumata külaline

Kas eurovalimised on ainus põhjus, miks kipub Prantsuse Rahvuskogu juht Marine Le Pen meile külla – EKRE juhtide sõnul pole nad ise teda kutsunud – veel enne, kui värsked riigijuhid on jõudnud kohtuda lähinaabritest kolleegidega? Huvitavad pole mitte ainult kohtumise motiivid, vaid ka sisu – kas arutlusele tulevad ka seisukohad, mille eest on Le Peni mõttekaaslastele määratud siia sissesõidukeeld?

EKRE mehi ei lasta naistesse

Riigikogu ühenduste ja toetusrühmade moodustamine on kaasa toonud vähemalt ühe solvumisegi: näiteks ei mõista EKRE mees Peeter Ernits, miks ta pole oodatud riigikogu naiste ühendusse, ja viitab põhiseadusele, mis keelab kellegi diskrimineerimist soo ja teiste tunnuste alusel. Küll aga oleks Ernitsal võimalus alustada põhiseadusliku korra taastamist oma erakonnast, astudes sealse naisühenduse liikmeks.

Sõnavabaduse uued kaitsjad