Manona Paris | Tänupalve emadele ja vanaemadele 

Mida õppida vanaemalt?

Vanaema õpetas hoopis midagi muud. Sõja ja sellele järgnenud õõvaaja üleelanuna oli ta uskumatult elujaatav. Tema jaoks polnud võimatuid olukordi. Ta leidis igast kohast midagi head. Mäletan, kuidas vanaema ehitas mulle tordikarbist nukumaja, õmbles suvalistest värvilistest riideribadest maailma ilusamaid pihikseelikuid või õpetas: pane valge krae mistahes asja peale – kohe on väga pidulik. Ta oli võimeline presendist ja pallinöörist ehitama vaheseinu ning aasade süsteemi, mille ees Ikea kahvatuks kadedusest. Vanaemas tunnen nüüd ära ühe enda peamistest iseloomuomadustest – kuitahes raske on, alla ei anna! Kuidagi ikka ujun välja. Kui keegi ütleb, et midagi ei saa teha, siis tõestan – saab küll ja veel kuidas!

Vanaema suutis alati enda ümber luua mingisuguse kummalise me-saame-hakkama aura. Ta tegi rasket tööd pullilaudas, ent ka seal olid tema loomad alati teistest rammusamad ja puhtamad. Meie enda lehma piima rasvaprotsent oli peaaegu kohvikoore lähedane. Tema koogid oli teistest muredamad ja kollasemad. Tema hapukapsad olid magushõrgumad kui kellelgi teisel. Tema just paraja konsistentsiga õige hapususega kissell jahutas ja toitis samal ajal. Ooh, ja mannavaht sinna juurde! Tema kindad ja sokid olid aga nii mustrikirevad, et peletasid eemale iga pakase ning tekitasid kõikjal imetlust. Üks paar on mul neid veel alles – enam kätte panna ei raatsi, aga hea on käia aeg-ajalt silitamas.

Ma kujutan ette, et umbes samamoodi saavad kunagi minu emast rääkida minu lapsed. Kuidas nad vanemaga rattaga sõitmas käivad. Kuidas vanaema teeb pannkooke – mu emal on selleks täiesti omamoodi nõks Juubeli tordipulbriga, koogid on täiesti võrdsel tasandil tema ema omadega. Kuidas nad ehitavad terve koridori ja elutoa täis autoradasid – vanaisa ehk mu kasuisa abiga. Usun, et parimad lood on veel sündimata.

Ma tean, et mul on korralik krediit vanaemaduse näol üleval. Mind on, nagu öeldud, õnnistatud mitmekordselt, mul on olnud vinge vanaema (rääkimata veel teisest memmest, sellest isapoolsest). Olen näinud, kuidas eri põlvkonnad ulatavad üksteisele käe, et paremini hakkama saada. Kusjuures, need põlvkonnad ei pea ilmtingimata olema suguluses või üldse kedagi sünnitanud.

Mulle üldse tundub, et päriselt ei saadagi emaks sünnitades, vaid emaks kasvatakse. Niimoodi, nagu ühel hetkel kasvad ka vanaemaks ja teed võib-olla asju, mida sa emana poleks teinud. Eks seegi ole osa kasvamisest – pikem meel, parem oskus süveneda, võimalus aeglustada oma elutempot selliseks, et see mahub su lapselapse silmadesse.

Ma tean, et ühe hetkel on see ka minu maailm. Võib-olla see ongi osa elu seaduspärasusest – aeg antud end kindlustada, aeg antud aeglustada. Elu on üldse selline tabamatu asi, et pole üheselt sobivaid kalambuure. Ega ka tõdesid. On aga pühapäev ja emadepäev, mida igaüks tähistab omaoodi. Mina olen arvatavasti üksi kodus ja vuhin tööd teha, sest üks suur ja põnev projekt tahab lõpetamist. Ema on oma maakodus ja istutab seal lilli. Vist. Mu enda lapsed on meie maakodus ja panevad seal mulle üllatust mulda. Ploomi või kirssi.