Ene Timmi | Kas kõik mõistetakse süüdi? 

Kriminaalmenetluse eesmärk on selgitada välja tõde ja taastada poolte vahel õigusrahu. Kas mees lõi naist või oli see vastupidi? Kas linnavalitsuse ametnik võttis altkäemaksu või oli tegu lihtsalt tänusõnadega? Kas narkodiiler müüs alaealistele narkootikume või räägiti kõrvaltänavas niisama juttu? Sellised ja paljud teised küsimused on need, millega õiguskaitseasutused iga päev tegelevad. Selleks, et välja selgitada, kes tegi, mida tegi ja kas tehtu on ebaseaduslik, tuleb kriminaalmenetluses kõik need detailid välja selgitada. Prokuratuuri eesmärk on panna kokku tõendite pagas olukorras, kus on selge, et inimene tuleb saata kohtu ette.

Levib väär statistika

Oluline on aga rõhutada, et inimene saab muutuda kahtlustatavaks üksnes siis, kui kahtlustusteks on tõesti alust. See tähendab, et peavad olemas olema tõendid, mis viitavad, et tema pani kuriteo toime. Süüdistus esitatakse talle aga siis, kui prokuratuuri arvates on tõendeid juba nii palju, et kohus saab nende pinnalt otsustada, kas kuritegu on tõepoolest toime pandud ja kas inimene on selles süüdi ning milline võiks olla talle määratav karistus. Kui tõendeid ei õnnestu leida või selgub, et kuritegu ei olegi toime pandud, lõpetab prokurör menetluse. Kohtu ette ei tohi saata inimest, kelle süü kohta puuduvad piisavad tõendid. Seega saadab prokuratuur kohtusse vaid juhtumid, kus prokurör on tõendite olemasolus kindel. Üksnes kohus saab aga otsustada, kas inimene on tõepoolest süüdi või mitte.

On väidetud, et 99% juhtudel tähendab süüdistuse esitamine koheselt ka süüdimõistmist. Kohati on väljendatud ka seisukohta, et vähene õigeksmõistmiste hulk vähendab Eesti usaldusväärsust õigusriigina. Siit tõusetubki küsimus, milline peaks olema õigeksmõistvate kohtuotsuste ideaalne osakaal süüdimõistvatega võrreldes, et saaksime olla kindlad, et elame õigusriigis.

Tegelikkuses ei tähenda süüdistuse esitamine sugugi süüdimõistmist. Tegu on lihtsalt kulutulena leviva müüdiga, mis põhineb emotsioonidel ja millel puudub tõepõhi. Menetluste statistika näitab, et 27 000 kriminaalasjast lahendatakse keskmiselt 10% üldmenetluses. Need on juhtumid, kus kahtlustatav ja kaitsja asuvad seisukohale, et kriminaalasjas on asjaolusid, mille üle vaielda. Pooled esitavad kumbki oma tõendid ja argumendid kohtule, kes langetab otsuse. Üldmenetluses lahendatud kriminaalasjade hulgas on õigeksmõistmisi 7–8%, mis on võrreldav teiste Euroopa riikidega. On see õigusriigi kohta palju või vähe, on diskussiooni koht.

Teatrit ei tehta

Üle 90% asjades leitakse lahendus sellistes lihtmenetlustes nagu kokkuleppemenetlus, kiir- või lühimenetlus. Kokkuleppemenetluses sõlmivad prokurör ja kahtlustatav ning tema kaitsja kokkuleppe, mis kuritegu toime pandi ja milline karistus võiks sellele järgneda.