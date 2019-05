Noorukist korduv liiklusrikkuja sai 15 päeva aresti ja jäi autost ilma 

7. mail kella nelja paiku peatasid Narva kesklinnas tavapärast patrullitööd teinud politseinikud sõiduauto Nissan Almera, mille kontrollimisel selgus, et sõiduk oli registrist ajutiselt kustutatud, samuti puudus kehtiv liikluskindlustus ja ülevaatus. Sõiduki roolis oli kohalikele politseinikele varasemate liiklusalaste rikkumiste tõttu tuttav 18-aastane kaine noormees ning autos oli kaks reisijat, seisab politsei pressiteates.

Narva politseijaoskonna juhtivuurija Dmitri Narolin selgitas, et roolis olnud noormees pani viimase kahe nädala jooksul toime kaks liiklusõnnetust ja lahkus sündmuskohalt.

„Sellel noormehel pole kunagi olnud juhtimisõigust, tal ei ole ei oskusi ega teadmisi selleks, et sõidukit ohutult juhtida,“ ütles Narolin. „Selgus samuti, et sõidul ei olnud praktilist vajadust, noormehe sõnul sõitsid nad teisipäeva varahommikul niisama ringi.“

Politseinik selgitas, et kuna noormehel on varasemate maksmata rahvatrahvide tõttu konto arestitud, ostis ta aprilli lõpus sõiduauto sugulase nimele, et kohtutäitur ei saaks seda vara arestida.