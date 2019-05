Paavsti uued reeglid teevad seksuaalkuritegudest teatamise katoliku kirikus kohustuslikuks 

2020. aasta 1. juuniks peab igal viimasel kui piiskopkonnal paigas olema toimiv süsteem, kuidas nende haldusalas asuvates kirikutes toime pandud seksuaalkuritegudest teada anda. Paraku ei ole siiski tegemist juhistega, kuidas kuritegudest väljaspoole kirikut, ehk politseile või muudele asutustele teada anda, vaid selleks, et info liiguks mööda kiriku hierarhiat. Katoliku kiriku pedofiiliaskandaalide üks aspekte on see, et kirik ja piiskopkonnad varjavad kurjategijatest preestreid, liigutades neid ühest kogudusest teise. Paavst loodab uute reeglitega selle tegevuse välja juurida.