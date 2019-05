Kuulsat räpparit pilastati poisipõlves 

Grammy ja Oscari laureaadist Common (47) otsustas oma üleelamistest rääkida, sest paljud mustanahalised mehed, keda on lapsepõlves seksuaalselt ära kasutatud, varjavad juhtunut. „Loodan, et lapsepõlvetraumast avameelselt rääkimine võib anda teistele jõudu teha sedasama ning aidata neil tervenemisrajale asuda.“

Common on vajanud minevikutaaga klaarimiseks teraapiat ning sellest kirjutab ta uues raamatus „Let Love Have the Last Word“.