Kohus: Britney eksmänedžer peab temast 200 meetri kaugusele hoidma 

Nüüd väidavad Spearsi juristid, et Lutfi on üritanud Britney ema mõjutada. Eksmänedžer on saatnud Lynne Spearsile sõnumeid, utsitades teda tütre hoolitsemist enda kanda võtma. Jamie Spears on viimasel ajal maadelnud tervisehädadega. Britneyle valmistab see säärast südamevalu, et ta pidi hiljuti närve ravima minema. Poptäht veetis raviasutuses umbes kuu.